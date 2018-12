Quinté + : la dernière minute du prix des Calcéolaires à Cabourg

publié le 11/12/2018 à 06:36

Les courses ont lieu ce mardi 11 décembre à Cabourg au trot. Tiercé-Quarté-Quinté dans le prix des Calcéolaires. 3ème course. Départ vers 13h47. 16 partants. À noter que le 3 Big Kaiser est finalement non partant. Un prix de série ou tout le monde s’élance au même poteau. Ce sont des concurrents vieillissants.



Lundi tiercé désordre en 7 à Cagnes sur Mer.

BLACK JACK FROM n° 10 : cote entre 4 et 5/1.

Il réussit bien avec Eric Raffin et possède des titres sérieux face à une telle opposition .

BE BOP MESLOIS n° 15 : cote entre 7 et 8/1.

Il est sérieux et en forme .



ALINEA n° 7 : cote entre 6 et 7/1.

Un spécial qui a des moyens mais qui peut se mettre à la faute à tout moment. C’était bien cela dit la dernière fois.



VAINQUEUR D’ETE n° 6 : cote entre 7 et 8/1.

Yohann Lebourgeois va la découvrir mais son entourage est confiant.



AGATHE DES RUETTES n° 5 : cote entre 16 et 17/1.

Déférrée des postérieurs, elle n’est pas nulle. Pour une petite place.



AZUR DE CARINA n° 14 : cote entre 15 et 17/1.

Pour une 5ème place, pas mieux.



Andante n° 9 : cote entre 17 et 19/1.

Il a pour lui son aptitude à la piste et peut s’emparer d’une 5ème place, pas mieux.

La dernière minute

ARRIVAL DE GINAI n° 16 : cote entre 17 et 19/1.

Ma dernière minute. Un coup de poker car elle est vraiment bien engagée. Cela sent une course visée mais sa forme, je le reconnais, est moyenne.