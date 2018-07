Quinté + : la dernière minute du Prix de la Forêt de Saint-Germain

publié le 28/06/2017 à 06:29

La course du mercredi 28 juin a lieu à l’hippodrome de Maisons-Laffitte. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix de la Forêt de Saint-Germain sera donné à 13h47. 18 partants sont en lice, sur une distance de 1.200 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 11, Mylenajonh

Cote entre 11 et 13/1. Elle vient de confirmer une bonne impression de Bordeaux à Chantilly en finissant fort. Bien placée au poids, c'est un pari intéressant je pense.

Le 8, Join Us

Cote entre 12 et 14/1. Son entraîneur prévient qu'il a connu un petit souci à l'entrainement et qu'il peut manquer d'une course, mais sa régularité plaide en sa faveur.

Le 4, Immediate

Cote entre 9 et 10/1. Elle est un peu chargée mais elle aussi très régulière cette année.



Le 2, Lord Roderick

Cote entre 14 et 16/1. Il est étonnant, car après sa victoire à 60/1 dans un quinté il a regagné encore. Là, il n'a plus le même poids mais qui sait ?



Le 14, Wikita

Cote entre 13 et 15/1. Ma dernière minute. C'est la ligne de ma favorite, qu'elle retrouve avec un avantage au poids. Essayons.



Le 9, Dark Orbit

Cote entre 9 et 10/1. On ne le présente plus. C'est un spécialiste, irrégulier mais assez bon sur cette piste.



Le 7, Mangouni

Cote entre 12 et 14/1. Il répète ses performances à ce niveau. Chance logique.



Le 6, Victorious Champ

Cote entre 7 et 8/1. Sans doute le favori, mais j'ai essayé des outsiders pour le battre.

