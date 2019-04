Quinté + : la dernière minute du prix de l'Oise à Compiègne

publié le 23/04/2019 à 06:12

Quinté du mardi 23 avril 2019 à Compiègne : les courses ont lieu ce mardi à Compiègne. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix de l’Oise. 1ère course. Départ vers 13H45. 18 partantes. Un prix de série avec des juments sur 1.800m. Il y a dans ce handicap 10 kgs d’écart entre la plus et la moins chargée.





N°1 GOLDEN RAJSA

N°3 PASSION NONANTAISE

N°2 MADE TO LEAD



N°11 LA POUTANESCA



N°12 FUENTEESTEIS



N°16 SOALA



N°5 STRONG AND STABLE



N°10 BEAMA

La dernière minute

N°5 STRONG AND STABLE