Quinté + : la dernière minute du Prix Charley Mills à Vincennes

publié le 05/10/2018 à 07:40

14 partants s'élanceront, à 20h15, au départ du Prix Charley Mills ce vendredi 5 octobre à l’hippodrome de Vincennes en nocturne. La course se déroule sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



LOVER FACE n° 7 : cote entre 3 et 4/1.

Il fait toutes ses courses, est piloté par Franck Nivard et est bien dans sa catégorie. Mon favori.



TRIPOLINI n° 9 : cote entre 7 et 8/1.

Ma dernière minute. J’aime la combativité de ce danois qui réussit bien chez nous. C’est Pierre Vercruysse.

COPERNIC DE PLAY n° 6 : cote entre 5 et 6/1.

On ne peut pas lui reprocher grand-chose si ce n’est que je le préfère sur la grande piste.

BALFOUR n° 3 : cote entre 5 et 7/1.

Un suédois qui est également redoutable quand il se déplace et il est en grande condition .



BEST DU HAUTY n° 8 : cote entre 11 et 12/1.

Les secondes chances. Il vient de surprendre à 50/1. Pour une confirmation.



UN CHER AMI n° 4 : cote entre 14 et 15/1.

Lui m’a l’air de revenir en forme. Je prends date.



CIRRUS ATOUT n° 12 : cote entre 13 et 15/1.

Un Guarato qui rentre. Bon, pour une petite place.



BARAKA DE BELLOU n° 5 : cote entre 15 et 17/1.

Elle est souvent malheureuse mais là avec Raffin cela peut mieux se passer.



La dernière minute

