Quinté + : la dernière minute du Prix Armand de Coulange (Prix d'Amiens)

On refait les courses du 28 octobre 2017

publié le 28/10/2017 à 08:51

16 chevaux seront, à 15h15, au départ du quinté de ce samedi 28 octobre à l’hippodrome de Compiègne pour le Prix Armand de Coulange (Prix d'Amiens). La course se déroule sur une distance de 3.800 mètres. Le montant de la tirelire est d'un million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le N°9 ANGEL'S SHARE

Le N°1 DARYASI

Le N°11 INAWEN

Le N°4 OLYMPIC TORCH

Le N°13 JANIKA

Le N°2 DARASSO

Le N°7 GRAND DEPART

Le N°3 THE GOLDEN BOY

La dernière minute

Le N°13 JANIKA. Ma dernière minute, et c'est logique. Il a terminé 2ème de la fameuse course et retrouve son vainqueur avec un net avantage au poids.