Quinté + : la dernière minute du Grand Prix Hôtel du Grand Be Saint-Malo

Quinté + : les favoris du Grand Prix Hôtel du Grand Be Saint-Malo

publié le 18/07/2018 à 06:50

18 partants s'élanceront, à 13h47, au départ du Grand Prix Hôtel du Grand Be Saint-Malo ce mercredi 18 juillet à l’hippodrome de Graignes. La course se déroule sur une distance de 2.700 mètres. Voici les favoris de Dominique Cordier :



Le N°5, COMTESSE DU CLOS

Le N°7, BELLE EMOTION

Le N°17, BORA FLIGNY

Le N°16, VERSO DE CRENNES

Le N°4, ARTISTE DU LYS

Le N°3, BE GOOD

Le N°1, CIMARRON

Le N°11, CASH DU RIB

La dernière minute

Le N°4, ARTISTE DU LYS