Quinté + : la dernière minute du Grand Prix de la Lusophonie à Vincennes

publié le 24/02/2019 à 06:45

Les courses ont lieu ce dimanche 24 février à Vincennes. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Grand Prix de la Lusophonie avec un départ vers 15h15 pour 15 partants.





N°11 : BALADIN HONGROIS, cote entre 5 et 6/1.

N°8 : COCKTAIL JULINO, cote entre 7 et 8/1.

N°9 : CERENZO TURBO, cote entre 10 et 11/1.



N°15 : CICERO NOA, cote entre 10 et 11/1.



N°5 : BAYOKOS ATOUT, cote entre 8 et 9/1.



N°6 : BAD COMPANY, cote entre 13 et 14/1.



N°13 : BILOOKA DU BOSCAIL, cote entre 20 et 22/1.



N°10 : COPERNIC DE PLAY, cote entre 14 et 16/1.

La dernière minute

N°5 : BAYOKOS ATOUT, cote entre 8 et 9/1.