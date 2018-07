Quinté + : la dernière minute du Grand Handicap des Collectivités

publié le 30/07/2017 à 09:46

La course du dimanche 30 juillet a lieu à l’hippodrome de Deauville. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Grand Handicap des Collectivités sera donné à 15h15. 16 partants sont en lice, sur une distance de 1.900 mètres. L'épreuve de ce dimanche est très ouverte, sur un parcours en sable fibré, et avec des chevaux âgés de 4 ans et plus. Voici les favoris de Dominique Cordier :



Le 16, New Outlook

Le 15, Moonlight Gambler

Le 1, Syrita



Le 5, Nice To See You



Le 6, Flag Fen



Le 10, Star Sun



Le 7, Skaters Waltz



Le 8, Time Shanakill

La dernière minute

Le 1, Syrita. Elle vient de gagner sur ce parcours, ces 1.900 mètres de la piste en sable fibré de Deauville étant son meilleur parcours. Elle vient de s'imposer dans une très bonne course, et elle avait deux options : soit elle visait un peu plus haut, soit elle revenait dans les handicaps à un poids élevé. C'est l'option choisie par son entraîneur et cela devrait être payant.