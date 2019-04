Quinté + : la dernière minute du Gaston Branère à Compiègne

publié le 25/04/2019 à 05:21

Les courses ont lieu ce jeudi 25 avril à Compiègne. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix Gaston Branère. 1ère course. Départ vers 13h50. 16 partants. Une course de haies avec des 4 ans en devenir. Le haut du tableau s’impose.





MONTGEOFFROY l’AS : cote entre 5 et 7/1.

Très bon en province, il vient de ne terminer que 6e à Auteuil mais il s’est beaucoup donné ce jour là. Sur ce tracé plus coulant cela s’annonce plus facile pour lui.

FOJA n° 2 : cote entre 6 et 7/1.

Elle vient de devancer mon favori. Chance logique donc.

METS LA OUACHE n° 9 : cote entre 10 et 12/1.

Elle a bien couru lors de ses 3 courses d’obstacles. On peut la suivre.



MISS DE BOULKO n° 7 : cote entre 9 et 10/1.

La Nicolle de service. Ce n’est pas une championne mais elle a sa chance.



ZIE DE KET n° 8 : cote entre 13 et 15/1.

Il a été dominé par mes 2 favoris mais peut se placer derrière eux encore.



FRENCH DREAM n° 6 : cote entre 11 et 12/1.

Elle est sérieuse et son entourage est en forme.



FEELING DE SIVOLA n° 5 : cote entre 13 et 14/1.

Ma dernière minute. Elle a une belle marge de progression devant elle et peut étonner.



FALLY JEM n° 4 : cote entre 15 et 16/1.

Une Lerner donc méfiance.

