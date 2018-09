Quinté + : les favoris du prix "Le Parisien" à Longchamp

publié le 09/09/2018 à 06:40

L'hippodrome de Longchamp accueille ce dimanche 9 septembre le prix "Le Parisien". La course de 2.000 mètres sur plat débutera à 15h15 et accueillera 17 participants. Voici les favoris de Bernard Glass :



N°4: MIXED MIND, Cote entre 7 et 9/1.

Il vient de remporter deux courses de suite et vise la passe de 3. Il peut le faire !

N°7 : BAGEL, Cote entre 9 et 10/1.

Lui ne vient d’en remporter qu’un mais avec la manière. Méfiance.

N°14 : LA MILVA, Cote entre 10 et 11/1.

Elle m’a déçu à Clairefontaine mais on doit la racheter au moins une fois.



N°8: IN THE LOPE, Cote entre 10 et 12/1.

Pour une place car il fait toutes ses courses.



N°10: MERIKHA, Cote entre 12 et 13/1.

Un Fabre bien engagé et en progrès. Possible trouble-fête.



N°5: PUMP PUMP PALACE, Cote entre 12 et 13/1.

Une bonne chance théorique mais avec un numéro de corde à l’extérieur.



N°1 : MAGARI, Cote entre 10 et 12/1.

Ma dernière minute. C’est Soumillon, il porte du poids mais c’est un costaud qui sera à l’arrivée.



N°6 : VENTARON, Cote entre 19 et 20/1.

Un outsider pour pimenter les rapports.