publié le 27/01/2018 à 07:27

15 partants s'élanceront, à 15h15, au départ du Prix du Luxembourg ce samedi 27 janvier à l’hippodrome de Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.100 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 6, Treasure Kronos

Cote entre 4 et 5/1. Elle réalise encore un superbe hiver et a tiré un bon numéro derrière la voiture. Normalement, cela doit passer.

Le 8, Dante Boko

Cote entre 8 et 9/1. Une épreuve visée par son entourage et il adore le tracé. Maintenant, son driver doit être inspiré.

Le 7, Uza Josselyn

Cote entre 6 et 7/1. Une super jument qui s’entend bien avec Alexandre Abrivard. Elle peut terminer très vite.



Le 5, Call Me Keeper

Cote entre 4 et 5/1. Il a les meilleurs titres mais reste sur une chute. Son entourage espère un rachat.



Le 2, Une Sérénade

Cote entre 9 et 10/1. Ma dernière minute. Elle aussi est extra cet hiver et on peut compter sur Éric Raffin pour en tirer le meilleur parti.



Le 13, Urlo dei Venti

Cote entre 16 et 17/1. Le seul du second peloton que je retiens. Il a été malade, ce qui est inquiétant, mais apprécie le parcours.



Le 3, Dawana

Cote entre 13 et 14/1. Un point d’interrogation car elle ne m’a pas paru au top cet hiver mais elle est déferrée des quatre pour la première fois.



Le 9, Cash Gamble

Cote entre 10 et 11/1. Il a tiré un numéro à l’extérieur derrière l’autostart mais c’est JMB.

