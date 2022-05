Quinté+ du vendredi 6 mai à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 6 mai à Vincennes, le Prix Bettina. TROT ATTELE - Départ 20h15. 16 partants. 2.100 mètres, Grande Piste, Départ à l'Autostart - Trotteurs de 6 à 10 ans.

Très belle course, dont aucun des concurrents ne peut être laissé de côté. Meilleure valeur de la course, le 11 GLAMOUR QUEEN, en dépit de sa situation en seconde ligne, devrait pouvoir s'illustrer, si elle n'est pas tenue trop loin dans le parcours. Sa contemporaine, le 6 GALLA DE MANCHE a un peu moins de qualité, mais elle est mieux placée et apprécie les parcours de vitesse.

Notre dernière minute, le 10 FORBACH, a hérité de la corde en seconde ligne. C'est peu dire que son driver Alexandre Abrivard devra pianoter pour l'amener à l'arrivée. Pas de raison d'en douter cependant, c'est notre dernière minute. S'élançant juste devant lui, le 1 FLASH GORDON est un outsider séduisant...



Les pronostics :

11 GLAMOUR QUEEN

6 GALLA DE MANCHE

10 FORBACH

13 GALANT GALAA

3 EASY MAZA

2 FOXTROT NOBLESS



1 FLASH GORDON

La dernière minute :

10 FORBACH

Résultats du mercredi 4 mai à Longchamp

Le favori de RTL a sombré dans le parcours, étant pris de saignements importants. La dernière minute est deuxième. La Sélection indique le Quarté.