Quinté du vendredi 30 septembre 2022 à Vincennes: les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 30 septembre 2022 en nocturne à Vincennes, le Prix Ella. Départ à 20h15. Trot attelé. 2.850 mètres. Grande piste. 16 partants. Trotteurs mâles de 5 ans.

Nous accordons ici notre confiance à Eric Raffin, en souhaitant qu’il ait fait le bon choix, préférant en effet driver le 5 Hip Hop de Madker plutôt que le 14 Harry Carisaie, tous deux défendant d’ailleurs ici une très belle chance. Entraîné dans le Centre-Est, le 11 Horus de Romaz est également une belle possibilité dans ce quinté très ouvert, cela même si l’engagement n’est pas top.

Notre dernière minute, le 12 Headscott a déjà été vu à son avantage en meilleure compagnie. Avec un parcours sur mesure, il en devrait pas être loin du compte, lui non plus.

Nous faisons l’impasse sur le 4 Hamlet de Calvi, qui vient de courir à de nombreuses reprises sur l’herbe et qui est associé à Jean-Michel Bazire. Il débute dans le temple du trot et le compte n’y est pas en termes de valeur. Pour sa forme et sa régularité, mieux vaut se tourner vers Franck Anne et son 15 Hudo du Ruel.

Les pronostics :

. Hip Hop de Madker

11. Horus de Romaz

12. Headscott

8. Happening

15. Hudo du Ruel

14. Harry Carisaie

9. Hautbrion Colmi

La dernière minute :

12. Headscott

Résultats du mercredi 28 septembre à Vire :

Le favori de RTL gagne, devant la dernière minute. La sélection indique le Quinté.

