Quinté du vendredi 28 juillet 2023 à Cabourg : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du vendredi 28 juillet 2023 à Cabourg, le Prix Henri Ballière. Départ à 20h10. R1C4. 14 partants. Trot. Attelé. Course E. 2750 mètres. Corde à droite. Pour Trotteurs de 6 à 10 ans.

Comme le veut la tradition, le vendredi, c’est direction la Côte normande et l’hippodrome de Cabourg, où se déroule notre Quinté+ du jour. Dans cette épreuve ouverte aux six à dix ans, nous avons accordé une large préférence aux « H » et aux concurrents du premier échelon.

Le 8 Hibiscus de Latom a joué de malchance en dernier lieu à Vire, alors qu’il avait le gaz pour jouer les premiers rôles. Auparavant, il avait surclassé un lot équivalent sur l’hippodrome d’Amiens. Confirmé à Cabourg, où il a obtenu deux succès en trois sorties, et confié à David Thomain pour l’occasion, c’est un favori tout indiqué.

Le 5 Hartford a mieux couru que ne l’indique son classement en dernier lieu à Cherbourg, alors qu’il était chaussé. « Mis en mode course » cette fois, il aura également pour lui de retrouver Yoann Lebourgeois, qui en tire la quintessence.

La métronome, le 6, Hukita vient de trotter 1’13’’7 sur le parcours qui nous intéresse. Elle n’était devancée que par une certaine Hisa du Margas, qui a dominé les mâles depuis à Enghien. La ligne plaide en sa faveur. Le 1 Hadès de l’Iton est certes le moins riche de l’épreuve, mais pas le moins doué. Il a affiché un net regain de forme en dernier lieu ici même. Sur la montante, notre outsider du jour a les moyens de jouer les trublions en puissance.

Le 7 Hit de Jobi reste sur un plaisant trophée en amateurs sur cette piste. Ce trophée va lui donner un moral d’enfer et il peut monter de catégorie avec un certain bonheur. Sur un nuage, le 3 Hurlevent aura seulement contre lui de ne pas être déferré des postérieurs. Enfin, le 13 Frozen Queen a des titres à faire valoir et pourra compter sur la drive de Franck Nivard. Elle semble la plus à même de revenir du second échelon.















Les pronostics :

8. Hibiscus de Latom

5. Hartford

6. Hukita

1. Hadès de l’Iton

7. Hit de Jobi

3. Hurlevent

13. Frozen Queen



































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

1 Hadès de l'Iton





Résultats du mercredi 26 juillet 2023 à Enghien

La sélection de RTL vous indiquait la bonne combinaison du quarté dans le désordre en 6 chevaux. Le favori de RTL a obtenu la troisième allocation, notre outsider n’a pas eu la bonne course et a conclu au 7ᵉ rang.