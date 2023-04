Quinté du vendredi 28 avril 2023 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 28 avril 2023 à Vincennes, le Prix Maginus. Départ à 20h15. 15 partants. Trot attelé. Course nationale. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs de 4 ans.

Même s’il n’a pas été revu en piste depuis deux mois, le 15 Jigsaw Puzzle possède des lignes en airain, étant en outre engagé au plafond des gains, déferré des quatre pieds et confié à Franck Nivard. Autrement dit, ce n’est pas une course de rentrée, mais une épreuve fermée patiemment attendue…

Derrière lui, le 6 Jablonski, avec Nicolas Bazire, est capable de monter sur le podium, tout comme le 5 Jiosco de Phyt’s. Ce dernier est l’outsider de RTL. C’est un très bon trotteur, l’un des meilleurs du lot, mais parfois fantasque dont le résultat dépendra aussi de la clairvoyance (ou pas…) de son jeune driver durant le parcours.

Ensuite, place aux plus riches de la course, avec une mention particulière pour le 12 Jasmin Mérité que drive Gabriele Gelormini et le 11 Jarida Gema, préférée par Benjamin Rochard à d’autres.

Notez que nous n’avons pas retenu le 7 Jasper des Charmes, certes drivé par Jean-Michel Bazire, mais dont la réussite sur le parcours classique est nulle pour l’instant. Mais il revient du trot monté, où il a fait des étincelles, ce qui peut l’avoir quelque peu endurci…

Les pronostics :

15. Jigsaw Puzzle

6. Jablonski

5. Jiosco de Phyt’s

13. Japarov Lire

12. Jasmin Mérité

11. Jarida Gema

14. Jazzie Belle

L’outsider de RTL :

5. Jiosco de Phyt’s

Résultats du mercredi 26 avril à Saint-Brieuc :

Le favori de RTL se classe 2e, l’outsider de RTL 6e, la sélection indique le Tiercé.

