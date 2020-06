Quinté+ du vendredi 26 juin à Vincennes : les pronostics

publié le 25/06/2020 à 14:45

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 26 juin 2020, le Prix Nemausa. Départ à 20h15. 16 partants. Course européenne. 2.100 mètres. Grande piste.

Une course européenne et une joute intergénérationnelle entre des mâles de 4 ans et leurs aînés de 5 ans. Bref, c'est compliqué, mais notre favori, le 5, Fidele Madrik, a déjà bien couru sur ce parcours, même s'il ne s'y est encore jamais imposé.

À l'inverse, notre dernière minute, le 3, Follow Me, a déjà brillé sur le tracé, mais n'a rien fait de bon cette année. Vu la qualité de l'engagement, son rachat absolu est plus qu'envisageable.

Les pronostics :



5. Fidele Madrik

2. Goodman Turgot

6. Fragonard Delo

3. Follow Me

13. Aguacate

16. Forban

11. Great Gatsby As

12. Fabio de Pervenche

La dernière minute :

3. Follow Me