Quinté+ du vendredi 24 juin 2022 à Vincennes en nocturne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 24 juin 2022 à Vincennes, le Prix Terpsichore. Départ à 20h15. 16 partants. Trot attelé. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs mâles de 4 ans.

Joli lot, où toutefois beaucoup de concurrents peuvent ambitionner la victoire. Notre favori, le 6 Igrec de Celland, se présentera ici pieds nus pour la première fois de sa carrière. Avec Raffin, c'est une possible révélation. Au plafond des gains, le 16 Infiniment Citron a lui aussi les moyens de vaincre : c'est notre dernière minute.

Après une interruption de carrière, le 5 In Red retrouve progressivement toutes ses sensations. Sage, il peut jouer les trouble-fête. Pour une cote, osons le 12 Into The Mystic, qui débute à Vincennes.

Les pronostics :

6. Igrec de Celland

16. Infiniment Citron

5. In Red

13. Intello de Chenu

12. Into The Mystic

11. Ipalio

7. Invictus Madrik

La dernière minute :

16. Infiniment Citron

