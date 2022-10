Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 21 octobre 2022 en nocturne à Vincennes, le Prix Thémis. Départ à 20h15. Trot attelé. Course européenne. 2.875 mètres. Grande Piste. 16 partants. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Drôle de quinté, où tous les chevaux du premier échelon sont totalement ou partiellement déferrés, alors que seuls deux des trotteurs rendant 25 mètres le sont… Cela sent pour beaucoup la préparation au meeting d’hiver de Vincennes, qui arrive à grands pas.

Au 7 Cyrano de B., qui rend 25 mètres tout en étant le moins argenté à cet échelon, nous préférons le 3 Grâce du Digeon, qui vient de faire sensation dans un quinté pour femelles. Encore en retard de gains, elle a ce quinté à sa merci.

Au deuxième échelon, le 15 Digne et Droit ne semble pas recommandable, au vu de sa musique récente. Pourtant, son entraîneur l’allège côté ferrure et fait appel à un catch-driver. Autrement, il va rouler et vu le niveau d’ensemble, il disputera l’arrivée s’il reste sage.

Notre dernière minute, le 2 Ghost des Charrons, est un trotteur de premier plan... dans le Centre-Est. Il a toutefois des moyens importants l’autorisant à conquérir Paris, les bons engagements ne devant pas manquer ces prochaines semaines. Celui-ci en étant un, mieux vaut l’avoir de suite de son côté. Attention enfin au 5 Expert Delta, remarqué sur ce parcours il y a peu...

Les pronostics :

3. Grâce du Digeon

7. Cyrano de B.

15. Digne et Droit

2. Ghost des Charrons

1. Gardner Shaw

5. Expert Delta

4. Vicki Laksmy

La dernière minute :

2. Ghost des Charrons

Résultats du mercredi 19 octobre à Feurs :

Les "Bazire" ont déçu, l’un gênant l’autre, dont le favori de RTL... La dernière minute est 3e, la sélection indique le Tiercé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info