Quinté du vendredi 20 octobre 2023 en nocturne à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le Quinté du vendredi 20 octobre 2023 en nocturne à Vincennes, le Prix Themis. Départ à 20h15. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Il y a ici égalité numérique entre les chevaux du premier échelon et ceux du deuxième. Quand on connait sa très grande qualité, impossible de faire sans la candidature du plus riche de l’épreuve, le 16 Harlem de Bucy, qui s’imposera s’il ne consomme pas trop de carburant au départ.

Il s’agit en effet d’un trotteur de grand train, qui devrait rapidement se propulser aux avant-postes. Charge à son driver Alexandre Abrivard de tempérer une fois qu’il aura fait l’effort après le départ.

Au même poteau, le 12 He and Me reste certes ferré cette fois, mais lui aussi ne manque pas d’arguments.

En tête, les deux « Bazire », le 6 Brand Roc et le 4 Chandelles retiennent l’attention. Le second nommé est drivé par Jean-Michel, qui ne l’a plus piloté depuis la fin janvier à Vincennes. La valse des drivers et jockeys qui eut lieu par la suite ne lui ayant pas été profitable, le numéro 1 du trot français peut le replacer dans le sens de la marche : c’est l’outsider de RTL.

Le 8 Devs Definitif, vu la qualité de l’engagement, doit lui aussi impérativement être retenu.



















































































































































































Les pronostics :

16. Harlem de Bucy

12. He and Me

6. Brand Roc

4. Chandelles

7. Hidden Texas

13. Galiléo Bello

8. Devs Definitif











































































































































































L’outsider de RTL :

4. Chandelles

Résultats du mercredi 18 octobre 2023 à Reims :

Le favori de RTL s’impose facilement l’outsider de RTL (7e) est victime de la mauvaise inspiration de son driver. La sélection indique le Tiercé.