Quinté du vendredi 14 juillet 2023 à ParisLonchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du vendredi 14 juillet 2023 à ParisLongchamp, le Prix Longines Handicap de la Fête Nationale. Départ à 18h00. R1C3. 16 partants. Plat. Classe 2. Handicap divisé. Première épreuve. Réf : +17. 1.800 mètres. Moyenne piste. Corde à droite. Course réservée aux galopeurs de 4 ans et plus.

En ce jour de Fête Nationale, les galopeurs seront à l’honneur sur l’hippodrome de ParisLongchamp, avec en point d’orgue le groupe I, le Grand Prix de Paris. De notre côté, nous allons plancher sur le Longines Handicap de la Fête Nationale, qui sert de support au Quinté+. Notre préféré, le 8 Caramelito, a séduit pour son retour à ce niveau, le 11 juin, sur cette piste. Bien placé à la stalle 1, il ne devrait pas taper loin de la vérité !

Lauréat de l’épreuve de référence, le 11 mai, le 11 Bevan a prouvé qu’il était toujours compétitif, malgré les 3,5 kilos supplémentaires. Remarqué dans l’édition 2022 de cette épreuve, bien que seulement dixième, le 5 Exciting se trouve mieux placé au poids cette année. Il devrait monter en puissance sur sa bonne rentrée à Chantilly. Le 6 Highbari n’est plus à présenter dans ce genre de tournois et va encore vendre chèrement sa peau pour les places.

Le 10 Lorenzo de Medici peut frapper un grand coup, à condition de prendre un bon départ. Son mentor le trouve en excellente forme le matin pour cette reprise. Il constitue un outsider de choix. Le 2 Saint Hellier dépend d'une écurie en grande forme. Le 4 Lamento aurait été encore plus redoutable dans un terrain plus assoupli. Néanmoins, il présente 75% de réussite sur cet hippodrome et mérite un large crédit.





































































































































































































































































































































Les pronostics :

8. Caramelito

11. Bevan

5. Exciting

6. Highbari

10. Lorenzo de Medici

2. Saint Hellier

4. Lamento

































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

10 Lorenzo de Medici



Résultats du mercredi 12 juillet 2023 à Enghien :

Le favori de RTL a joué de malchance pour finir, il n’a jamais trouvé le passage (8e), l’outsider de RTL s’est montré fautif en début de course et n’a pu se montrer menaçant ensuite.



