Quinté du vendredi 12 mai 2023 en nocturne à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le vendredi 12 mai 2023 en nocturne à Vincennes, le Prix Léo. Départ à 20h15. 15 partants. Trot attelé. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 7 à 10 ans.

Encore un Quinté difficile avec des trotteurs de tenant d’assez près, d’où des rapports importants à prévoir. Premier ou nulle part, c’est le sort que l’on peut imaginer pour notre favori, le 14 Gamin Jaba, qui retrouve Jean-Michel Bazire aux commandes à la faveur de ce qui est pour lui un engagement superbe. Sage, il s’imposera. Fantasque, on le disqualifiera. Dans un jour sans, il pourrait se placer vu le niveau.

Derrière lui, le 13 Fanatic Flash est dans la forme de sa vie, aucune de ses sorties de l’année n’étant à jeter. Le 8 Emencourt d’Azif est lui associé à Alexandre Abrivard, qui, du coup, délaisse le 12 Filhio de Lou, qu’entraîne son frère Léo. C’est donc une belle chance, et ce, même s’il est l’un des plus âgés au départ.

L’outsider de RTL, le 4 Gims du Plessis, a peu couru sur la grande piste, mais y a réussi à deux reprises, en une poignée de tentatives. Confié à Eric Raffin, il est le mieux placé du premier échelon, à la limite du recul. C’est sans doute un engagement qui aura été préparé avec soin, et que le Sulky d’Or en titre va défendre avec les dents. Avec Franck Nivard, le doyen de l’épreuve, le 9 Disco d’Occagnes n’est pas hors d’affaire, lui non plus...







































































































Les pronostics :

14. Gamin Jaba

13. Fanatic Flash

8. Emencourt d’Azif

5. Garde à Vous

4. Gims du Plessis

9. Disco d’Occagnes

10. Gaelic du Rocher



































































































L’outsider de RTL :

Résultats du mercredi 10 mai à Fontainebleau :

Le favori de RTL (4e) se comporte bien, l’outsider de RTL (6e) aussi, dans un quinté difficile.

