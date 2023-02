Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 10 février 2023 en nocturne à Vincennes, le Prix Guy Lux et Léon Zitrone. Départ à 20h15. 16 partantes. Trot attelé. Course européenne. 2.700 mètres. Grande piste. Juments de 7 à 11 ans.

C’est un joli quinté qui est proposé ici, en guise d’hommage à Guy Lux et Léon Zitrone, une autre course de cette réunion célébrant la mémoire de Maurice Bernadet et de son fils Jérôme, qui firent eux aussi les belles heures de RTL. Confiance aux plus jeunes évidemment, avec la présence au départ du 10 Grâce du Digeon, qui, sauf incident, devrait a minima monter sur le podium.

La principale opposante se nomme Flower Ball, qui vient d’être disqualifiée sur plus court. Il faut cependant se rappeler sa belle victoire sur ce parcours lors de son avant-dernière sortie, avec un chrono significatif. Jean-Michel Bazire peut évidemment faire gagner notre dernière minute.

Le 3 Iceland Falls est une excellente étrangère à ce niveau, la meilleure, sans doute, de celles présentés dans cette épreuve, le 5 Zante Breed évoluant un cran en dessous, mais étant présentée par un entraîneur qui "marche sur l’eau" actuellement. Le 1 Gold Voice reste un pari amusant, autant au moins que le 12 Giboulée de Mars, cela même si Franck Nivard lui a préféré notre favorite...

Les pronostics :

10. Grâce du Digeon

15. Flower Ball

3. Iceland Falls

5. Zante Breed

4. Guiness d’Herfraie

1. Gold Voice

12. Giboulée de Mars

Le dernière minute :

15. Flower Ball

Résultats du mercredi 8 février à Vincennes :

La favorite de RTL échoue aux portes du Quinté (6e), deux rangs devant la dernière minute, emmurée vivante toute la course durant.

