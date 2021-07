Quinté+ du samedi 3 juillet 2021 à Enghien-Soisy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 3 juillet 2021 à Enghien-Soisy, le Prix du Roussillon. Départ à 15h15. 14 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.150 mètres. Départ à l'autostart. Trotteurs de 7 à 10 ans. On trouve autant de trotteurs français que d'étrangers au départ de ce quinté, les derniers étant appelés à y monopoliser les premières places.

Notre favori, le 6 Tjacko Zaz, est peut-être le meilleur d'entre eux. Il présente en tout cas de nombreux points de force, la qualité de l'entraînement et du pilotage (c'est un "Bazire"), la forme absolue et l'aptitude à la distance. Si on doit se faire l'avocat du diable, on peut juste relever qu'il débute sur cette piste.

Notre dernière minute, le 5 Emone Cruz, vient d'être battue sur cette piste, mais sur une distance plus longue. Meilleure sur les tracés réduits, elle peut donc se racheter, à la faveur de ce bel engagement et de son bon numéro derrière la voiture. Au vu de sa grande régularité, le 4 Eastwood Park devrait lui aussi bien se comporter.

En seconde ligne, attention à la candidature du 14 Vagabond Bi. Ce fils de Varenne est l'un des moins argentés du lot, mais il vient de faire des débuts remarqués sur notre sol, à Caen. Les lignes qui sont les siennes en Europe du Nord étant bonnes, il risque d'en surprendre plus d'un.

Les pronostics :

6. Tjacko Zaz

5. Emone Cruz

4. Eastwood Park

14. Vagabond Bi

13. Staro Italy

3. Etonne de Carsi

12. Vlad Del Ronco



La dernière minute :

5. Emone Cruz