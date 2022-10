Quinté du samedi 29 octobre 2022 à Compiègne : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 29 octobre 2022 à Compiègne, le Prix Céréaliste. Départ à 15h15. Haies. Handicap. 3.600 mètres. 15 partants (le 14 Chichi de la Vega est non partant). Chevaux de 5 ans.

Dans l’historique de Pinnacle sur cette piste, il y a à boire et à manger, puisque notre favori, qui s’y est présenté à trois reprises, présente un bilan composé d’une victoire, d’une cinquième place et d’une chute. On sait cependant qu’il va défendre crânement sa chance ici, où il affronte des concurrents ayant pour certains des envies d’ailleurs, les prochains meetings de Cagnes-sur-mer et de Pau figurant sur leurs tablettes.

Derrière lui, nous avons repris la ligne du 27 septembre, où le 12 Eximia s’était classée troisième, devant le 10 Halo on Fire, cinquième. Simple logique...

Notre dernière minute, le 6 César de Ballon est un bon sauteur, qui s’est déjà produit ici, une seule fois, s’imposant avec style. À ce poids et dans ce lot, c’est une très belle chance. En dépit du top-weight, le 1 Saint Pair devrait bien se comporter, tandis que le 9 Hopi du Mathan intéressera les amateurs de paris spéculatifs, comme on dit…

Les pronostics :

8. Pinnacle

12. Eximia

6. César de Ballon

10. Halo on Fire

4. Huerta

1. Saint Pair

9. Hopi du Mathan

La dernière minute :

6. César de Ballon

Résultats du jeudi 27 octobre à Longchamp :

Le favori de RTL a gagné. La dernière minute est deuxième. La sélection indique le Tiercé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info