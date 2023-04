Quinté du samedi 29 avril 2023 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 29 avril 2023 à Auteuil, la Grande Courses de Haies de Printemps. 13 partants (le 5 Kash Cœur Deroche est non partant). Haies. Terrain très souple. Handicap. Groupe III. 4.300 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

Le François Nicolle de service est non partant, un virus touchant son écurie, contraignant l’entraîneur de Royan à retirer tous ses chevaux.

Ils ne sont donc plus que treize, ce qui n'ôte rien à la grande qualité de cette épreuve, où notre préférence va assez logiquement au 12 Rock and Roll, auquel on ne peut rien reprocher depuis le début de la saison.

Le 6 Rockadenn a déjà bien couru sur la distance et devrait bien se comporter ici, étant entraîné par un tandem d’entraîneurs dont c’est la première saison et auquel tour réussit depuis la reprise.

En bas de tableau, le 11 Loquas est bien placé pondéralement parlant, tandis que l’outsider de RTL, le 8 Ma Beauté, n’a contre elle que de retrouver une distance où elle a le plus souvent échoué que réussi, ce qui fait douter son entraîneur Marcel Rolland. Toutefois, les chaleurs printanières annoncées ce week-end en région parisienne auront pour effet d’assécher les terrains, ce qui devrait plaire à cette fille de Montmartre. Le 3 Flash Davier vient de faire impression dans un quinté récent, le 7 New President également, même si cela date un peu plus…

Les pronostics :

12. Rock and Roll

6. Rockadenn

11. Loquas

8. Ma Beauté

13. Hopefull Has

3. Flash Davier

7. New President

L’outsider de RTL :

8. Ma Beauté

Résultats du jeudi 27 avril à Longchamp :

Le favori de RTL s’impose facilement. L’outsider de RTL, dernière, déçoit totalement, n’étant jamais dans le rythme.

