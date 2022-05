Quinté+ du samedi 28 Mai 2022 à Enghien-Soisy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 28 Mai 2022 à Enghien-Soisy, le Prix du Rhône. Départ à 15h15. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.150 mètres. Départ à l'Autostart. Trotteurs de 5, 6 et 7 ans.

Restant sur trois succès de rang, idéalement engagé ici puisqu'il est le plus argenté au départ et bien placé derrière la voiture, le 3 Kennedy est un favori logique dans cette course assez ouverte. Si on voulait chercher la petite bête, on pourrait juste lui reprocher de débuter sur cette piste, et encore...

Derrière, c'est assez ouvert. Le 8 Heart Of Gold vient de signer un succès surprise sur cette piste : s'il n'est pas disqualifié, il disputera l'arrivée. Notre dernière minute, le 6 Fiesta du Belver, a toujours bien couru ici et adore les départs lancés. Dès lors, elle décevrait en ne donnant pas le meilleur d'elle-même dans cette joute.

Parmi les nombreux outsiders, détachons la candidature du 11 Sahara Jaeburn, qui a déjà trouvé, semble-t-il, son rythme de croisière dans le programme français. Il avait bien couru pour sa rentrée ici-même le mois dernier.

Les pronostics :

3. Kennedy

8. Heart Of Gold

1. Haribo du Loisir

11. Sahara Jaeburn

6. Fiesta du Belver

2. Wild West Diamant

10. Cyrano de B.

La dernière minute :

6. Fiesta du Belver

Résultats du jeudi 26 mai à Longchamp :

Le favori de RTL est 5e. La dernière minute, favorite à la cote, termine 7e.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info