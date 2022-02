Quinté+ du samedi 26 février 2022 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 26 février 2022 à Cagnes-sur-Mer, le Prix du Var. Départ à 15h15. 16 partants. Plat. Handicap. 2.000 mètres. Piste en Sable Fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus. Ouf, il s'agit du dernier quinté de ce meeting cagnois, qui prend fin ce samedi.

Christophe Ferland fut l'un des meilleurs entraîneurs de l'hiver sur la Riviera, ce qui devrait encore se vérifier dans ce handicap, où il présente deux bons éléments, le 2 Thunderspeed, qui n'a plus ses preuves à faire dans cette catégorie, et notre favori, le 6 Haviassor, qui vient de réussir ses premiers pas à ce niveau.

Le 7 Into Faith, en dépit du 14 à la corde, devrait rapidement être pointé aux avant-postes, tandis que le 3 Mika d'O, beaucoup mieux loti au départ, devrait améliorer son dernier classement à ce niveau. Il est notre dernière minute. Chez les outsiders, attention au 1 Khochenko, qui n'aura d'autre solution que de patienter du fait de la corde 16. Mais il sait lire et écrire et peut en ramener quelques uns à la raison.

Les pronostics :

6. Haviassor

7. Into Faith

1. Khochenko

2. Thunderspeed

3. Mika d'O

9. Îlot Secret

14. By The Way

La dernière minute :

3. Mika d'O