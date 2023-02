Quinté du samedi 25 février 2023 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 25 février 2023 à Auteuil, le Prix Beugnot. Départ à 15h15. 16 partants. Haies. Listed-race. Terrain très souple. Handicap. 3.600 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.

C’est la réouverture de l’hippodrome de la Butte Mortemart, avec ce traditionnel Prix Beugnot comme quinté inaugural. Un homme semble en détenir les clés, l’entraîneur François Nicolle, qui présente notre favori, le 4 Moujik, irréprochable depuis qu’il s’est reconverti sur les obstacles, et le 10 Six One, toujours à l’arrivée de ce genre de courses, même s’il tarde à en remporter une.

Le 3 Trou Normand vient de se faire remarquer à ce niveau à Pau. Le changement d’environnement lui ayant manifestement été profitable, il doit être retenu dans vos jeux, une conformation de sa part étant probable.

Pour la première fois ce samedi, et pour longtemps, la dernière minute disparaît au profit d’une nouvelle rubrique, l’outsider de RTL. Le 13 New President en a le parfait profil. Il n’a jamais couru à Auteuil, mais a montré une grande qualité en province, où il a été façonné. Sa forme est sûre, ses derniers parcours palois l’attestent. Avec Thomas Beaurain, son jockey habituel, il va apporter du piment au rapport.

Cela peut également être le cas du 9 Halo on Fire, capable de prendre une place en fin de combinaison...

Les pronostics :

4. Moujik

10. Six One

3. Trou Normand

9. Halo on Fire

13. New President

7. Inside Montlioux

1. Folly Foot

L’outsider de RTL :

Résultats du jeudi 23 février à Vincennes :

La favorite de RTL a connu une course catastrophe, où elle n’a jamais pu se rabattre. La dernière minute est 4e.

