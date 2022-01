Quinté+ du samedi 22 janvier 2022 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 22 janvier 2022 à Vincennes, le Prix de Brest. Départ à 15h15. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 6 à 11 ans.

Belle course que ce Prix de Brest, où l'on retrouve le 16 Cleangame, seul à rendre 50 mètres certes, mais qui ne boxe plus dans la même catégorie que ses rivaux du jour. Outre cet excellent favori, on s'intéressera aux cas du 10 Echo de Chanlecy, dont les progrès sont constants, et à celui du 4 Marcello Wibb, qui, avec le 3 Epsom d'Herfraie, est en théorie l'une des meilleures chances du premier échelon.

Notre dernière minute, le 9 Freyja du Pont, hérite ici de son meilleur engagement du meeting. Sage et volontaire, elle peut parfaitement prétendre au podium. Pour une cote, on se méfiera du 6 Douceur du Chêne, légèrement surclassée ici, mais qui sait finir ses parcours à la vitesse du vent.

Les pronostics :

16. Cleangame

10. Echo de Chanlecy

9. Freyja du Pont

4. Marcello Wibb

6. Douceur du Chêne

3. Epsom d'Herfraie

15. Ce Bello Romain

La dernière minute :

9. Freyja du Pont

Résultats du jeudi 20 janvier à Vincennes :

Le favori de RTL n'est que 5e, la dernière minute 3e, la sélection indique le Tiercé.