Quinté du samedi 21 octobre 2023 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le Quinté du samedi 21 octobre 2023 à Longchamp, le Prix des Arènes de Lutèce. Départ à 15h15. 16 partants. Plat. Handicap. 1.600 mètres. Grande piste. Terrain lourd. Pur-sang de 3 ans et plus.

Nous sommes passés du bon terrain au lourd le temps de le dire, ce qui confère une première chance aux chevaux du haut du tableau, qui présentent les meilleures garanties sur les pistes bien meubles.

Le 1 Galord (issu d’un étalon de lourd et d’une fille d’un autre étalon de lourd), qui tourne autour d’une victoire depuis un moment, pourrait donc trouver son jour ici, et le 4 Lev faire oublier ses contre-performances récentes.

L’outsider de RTL, le 3 Etatique, va lui aussi se plaire sur cette surface détrempée, où il s’est produit à trois reprises, y obtenant une victoire et un premier accessit.

Le 15 American Hope est capable d'y surprendre, tandis que le 12 Toijk trouvera sans doute cette distance un peu limite, mais aura lui aussi l'avantage de l'aptitude aux pistes très souples...



















































































































































































Les pronostics :

1. Galord

4. Lev

2. Opalus Road

3. Etatique

5. Memory Dream

12. Toijk

15. American Hope











































































































































































L’outsider de RTL :

3. Etatique

Résultats du jeudi 19 octobre 2023 à Deauville :

Le favori de RTL (3e) finit vite, mais trop tard et moins bien que d’autres. L’outsider de RTL (10e) n’a jamais été vu en position favorable. A noter que le 2e et le 3e de la sélection étaient non partants.

