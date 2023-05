Quinté du samedi 20 mai 2023 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 20 mai 2023 à Auteuil, la Racing TV Grande Course de Haies d’Auteuil.15 partants. Départ à 15h05. Haies. Terrain très souple. Groupe I. 5.100 mètres. Chevaux de 5 ans et plus.









C’est un match France Irlande qui est en fait proposé ici, sept des quinze participants à cette Grande Course de Haies étant entraînés sur l’Ile d’Emeraude.

Avantage toutefois aux Tricolores, avec le 9 Thélème, le meilleur de la course en valeur pure, et le 12 Hermès Baie, qui lui est indissociable. Visuellement, l’avantage ira nettement au premier nommé, tant il ne n’est pas dépensé durant les courses préparatoires, ménageant ses efforts pour la belle…

Sans doute le 3 Folsom Prison aurait-il préféré une piste bien plus souple, mais ses progrès étant très conséquents, il a sa place sur le podium.

L’outsider de RTL, le 1 Feronily, vient d’Irlande et n’a pas l’expérience de ce trio de tête. Toutefois, il vient de s’imposer dans un groupe I en Irlande, devançant facilement un certain James du Berlais, bien connu chez nous et exporté outre-Manche. Lui aussi est dans une condition physique indéniable, ses limites sont inconnues et il n’est pas dit qu’il les montre ici.

Avec le jeune Lucas Zuliani sur le dos, le 10 Kilcruit est capable également de faire afficher une belle cote dans ce quinté très huppé.







Les pronostics :

9. Thélème

12. Hermès Baie

3. Folsom Prison

2. Klassical Dream

1. Feronily

10. Kilcruit

4. Asterion Forlonge



































































































































































































L’outsider de RTL :

1. Feronily

Résultats du jeudi 18 mai à Longchamp :

Le favori de RTL s’impose facilement. L’outsider de RTL ne s’est jamais sorti de son mauvais numéro de corde. La sélection indique le Tiercé.

