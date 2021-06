Quinté+ du samedi 19 juin 2021 à Enghien-Soisy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 19 juin 2021 à Enghien-Soisy, la Course des Bleus (Prix de New York). Départ à 15h55. 15 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.150 mètres. Départ à l'autostart. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Jument de classe, le 2 Féerie Wood est attendue aux premières loges dans ce joli quinté, où on retiendra également en bonne place le 4 Calle Crown, excellent 5e de l'important Prix de l'Atlantique disputé en avril sur cette piste.

Notre dernière minute, le 12 Ids Boko, reste apparemment en retard de gains et n'a contre lui que de s'élancer en seconde ligne dans cette épreuve. Même s'il n'a jusqu'ici jamais brillé sur cette piste, il sera avantagé par ce parcours.

Attention à Flèche du Yucca, le 3, qui monte gentiment en puissance. Même si elle reste ferrée, elle n'est pas loin de valoir, en valeur pure, notre favorite.

Les pronostics :

2. Féerie Wood

4. Calle Crown

12. Ids Boko

6. For You Madrik

3. Flèche du Yucca

9. Et Voilà de Muze

1. Digne et Droit



La dernière minute :

12. Ids Boko

Résultats du jeudi 17 juin à La Teste :

Quinté bizarre, où notre favori se classe 4e et notre dernière minute 6e.