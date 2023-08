Quinté du samedi 19 août 2023 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 19 août 2023 à Deauville, le Prix de Jumièges. Départ à 15 h 15. 16 partants. Plat. Handicap. 1.900 mètres. Piste en sable fibré. Pur-sang de 3 ans et plus.

Venant de très bien tenir sa partie à ce niveau et sur ce parcours, le 7 Dragonet est ici un favori logique, même si ce handicap semble plus ouvert qu’il n’y paraît. Deuxième le 30 juillet alors qu’il portait les œillères pleines pour la première fois, il devançait le 5 Alerio, retenu également, mais surtout le 6 Great Rotation, qui était ce jour-là l’une des bonnes notes de l’épreuve. Ce dernier, du coup, semble être le rival le plus sérieux de notre favori.

L’outsider de RTL, le 1 Uzel, est un véritable spécialiste de cette surface. Sa dernière sortie, où il avait été monté off, sans démériter

toutefois, ne sera pas prise au pied de la lettre. Le lot est en effet dans ses cordes.

Le 10 Lepti Prinsadi a fait pleurer les parieurs plus souvent qu’à son tour ces derniers temps. Une indigestion de gazon étant peut-être un début d’explication à ses contre-performances récentes, on peut imaginer qu’il se réhabilite sur cette surface sur laquelle il a souvent bien fait. Le 5 Exciting est lui aussi en quête de rachat…































Les pronostics :

7. Dragonet

6. Great Rotation

1. Uzel

10. Lepti Prinsadi

8. Full Précieux

5. Alerio

4. Exciting

























L’outsider de RTL :

1. Uzel

Résultats du jeudi 17 août à Deauville :

L’outsider de RTL termine bonne cinquième, juste derrière le favori de RTL (4e).

