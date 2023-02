Quinté du samedi 18 février 2023 à Cagnes-sur-Mer : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 18 février 2023 à Cagnes-sur-Mer, le Prix de la Promenade de la Plage - Prix des Bouches-du-Rhône. Départ à 15h15. 16 partants. Plat. Handicap. 2.000 mètres. Piste en sable fibré. Pur-sang de 5 ans et plus.

Le meeting de plat de Cagnes-sur-Mer touche gentiment à sa fin, et comme ceux qui l’ont précédé, ce quinté n’a rien de facile.

Certes, le 3 Belharra, qui concilie forme et réussites du jockey et de l’entraîneur, s’annonce comme un point d’appui essentiel dans cette joute, tout comme, à un degré moindre, le 11 Ethion, qui vient de prendre la deuxième place d’un handicap disputé sur ce parcours derrière le 1 By The Way.

Sorti de là, on se doit de faire une place à notre dernière minute, le 9 Sir Sparkalot, qui vient de décevoir, c’est vrai, mais sur le gazon, quand il est souvent plus tranchant sur la fibrée. Son entraîneur y croit, et nous autant que lui.

Côté outsiders, c’est la foire à tout, avec le 7 Havoc, susceptible de refaire surface, le 14 Edited, injustement oublié parce qu’il est associé à une cavalière, celle qui le monte d’habitude, inconnue à ce niveau, voire notre regret, le 13 Royal Right.

Faites vos jeux, rien ne va (presque) plus !

Les pronostics :

3. Belharra

5. Ridwaan

9. Sir Sparkalot

7. Havoc

14. Edited

1. By The Way

11. Ethion

Le dernière minute :

9. Sir Sparkalot

Résultats du jeudi 17 février à Vincennes :

Le favori de RTL se classe 2e, la dernière minute 5e.

