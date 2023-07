Quinté du samedi 15 juillet 2023 à Enghien : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du samedi 15 juillet 2023 à Enghien, le Prix de Villiers. Départ à 15h15. R1C4. 16 partants. Trot. Course C. Européenne. 2.150 mètres. Départ autostart. Corde à gauche. Pour Trotteurs de 4 et 5 ans.

Alors que les champions Etonnant et Hohneck tiendront l’affiche du Prix de Washington ce samedi à Enghien, les quintéistes ont à leur disposition une épreuve européenne assez ouverte. Bien qu’ils ne soient uniquement sept tricolores au départ face à neuf concurrents du reste de l’Europe, les français vont tenter de rester maîtres chez eux.

Le 2 Jango Vici a vraiment fait un "truc" dans l’épreuve de référence à Vincennes. Malgré une faute en début de parcours, il est revenu prendre la pole position, avant de s’incliner avec les honneurs. Sage, il peut monter sur la plus haute marche du podium. Le 7 Jabalpur a l’avantage d’être plus maniable et constitue, avant le coup, un bon point d’appui pour vos jeux.

Le 4 Jigsaw Puzzle vient de donner des regrets sur cette piste, s’enlevant dans la phase finale alors qu’il semblait assuré de la deuxième place. Encore plus performant sur la vitesse, on le rachète. Le 1 Canto Dei Venti n’a pas été chanceux en dernier lieu sur le mâchefer parisien.

Notre outsider, le 11 Chemar, vient de rejoindre les boxes de Matthieu Abrivard et a déjà prouvé sa qualité dans l’Hexagone. Malgré sa position en seconde ligne, il peut tenir la dragée haute aux favoris. Le 16 Jasmin Précieux monte en puissance au fil de ses prestations et n’a jamais déçu sur les courtes distances.

Le 12 Crash’Em All alignait les victoires l’an dernier en Italie et fait désormais partie de l’effectif de Fabrice Souloy. Pour ses premiers pas dans l’Hexagone, on s’en méfiera.





















































































































































































































































































































































Les pronostics :

2. Jango Vici

7. Jabalpur

4. Jigsaw Puzzle

1. Canto Dei Venti

11. Chemar

16. Jasmin Précieux

12. Crash’Em All

































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

11. Chemar



Résultats du jeudi 13 juillet 2023 à Compiègne :

Le favori de RTL s’empare d’une bonne troisième place, alors que notre outsider a été déclaré non partant de dernière minute.