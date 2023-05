Quinté du samedi 13 mai 2023 à Caen : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le samedi 13 mai 2023 à Caen, le Prix des Ducs de Normandie. Départ à 15h15. 16 partants. Trot attelé. Course internationale. Groupe II. 2.450 mètres. Corde à droite. Trotteurs de 4 à 10 ans.

Le Prix des Ducs de Normandie est à Caen ce que le Prix d’Amérique est à Vincennes, la plus belle course du programme annuel en Normandie. Et c’est vrai que cette édition 2023 a de l’allure, avec un grand favori, le 16 Etonnant, impressionnant en dernier lieu dans le Prix de l’Atlantique à Enghien, et qui "prépare" l’Elitlopp suédois du dernier week-end du mois de mai.

Sage sur cette piste qu’il apprécie et où il est rentré victorieusement au mois de mars, il devrait s'imposer une nouvelle fois devant le 15 Hohneck, annoncé lui aussi en Suède et qui fait toutes les courses que l’on attend de lui.

Même si Pierre Belloche a choisi de le driver, on aurait tort de délaisser le 9 Horsy Dream, dont les limites restent inconnues, pour nous en tout cas. En valeur pure, le 7 Hokkaido Jiel et le 14 Elie de Beaufour ont leur chance évidemment, ce dernier se montrant toutefois assez décevant depuis son retour sur les pistes.

L’outsider de RTL, le 5 Happy Valley, possède des titres à main droite et montre une condition physique ascendante. Elle va « filer » dans ce semi-classique de haute volée, au point de pouvoir envisager un podium. Sa cote sera intéressante, elle mérite donc d’être jouée, tout restant possible à ce niveau en ce qui la concerne...















































































































Les pronostics :

16. Etonnant

15. Hohneck

9. Horsy Dream

7. Hokkaido Jiel

5. Happy Valley

12. Elvis du Vallon

14. Elie de Beaufour















































































































L’outsider de RTL :

5. Happy Valley

Résultats du jeudi 11 mai à Longchamp :

Le favori de RTL (3e) court bien, mieux en tout cas que l’outsider de RTL (10e), tenu beaucoup trop loin dans le parcours.

