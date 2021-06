Quinté+ du samedi 12 juin 2021 à Vincennes : les pronostics

publié le 12/06/2021 à 10:08

Encore un Quinté difficile, où aucun concurrent ne peut être biffé. Il faut donc faire des choix, celui de notre favori se portant sur la candidature du 7 FILWELL, qui dépend d'un entraîneur-driver faisant toutes les arrivées actuellement et qui est à l'aise sur les parcours de vitesse.

Nous avons placé très haut le 11 FAVORITE FLIGNY, qui retrouve un parcours sur lequel elle a déjà eu l'occasion de faire parler d'elle. Comme elle est dans de bonnes dispositions actuellement, ce qui n'est pas toujours le cas, mieux vaut en profiter. Quant au 7 FACE TIME, qui sera sans doute le favori au betting, il est évidemment en pleine forme en ce moment, mais il reste délicat quand il s'agit d'aller vite sur la grande piste.

Notre dernière minute, le 13 FORMIDABLE MEC, vient de faire sa rentrée après un long arrêt dû à des soucis tendineux. Il est ici en mode course et est piloté par un driver qui le connaît. Il est en outre le plus rapide sur ce tracé sélectif. Il peut surprendre.



Quinté du Samedi 12 Juin 2021 à Vincennes - Trot attelé - Prix du Dauphiné - 2.100 mètres, Grande Piste, départ à l'autostart - Trotteurs de 6 ans. Départ à 15h15, 14 partants.





Les pronostics :

7 FILWELL

11 FABULEUSE FLIGNY

7 FACE TIME

1 FAREDGIO MENUET

10 FIRST DESTIN

13 FORMIDABLE MEC

8 FUEGO DU MORTIER



La dernière minute :

13 FORMIDABLE MEC