Quinté du mercredi 9 août 2023 à Saint-Malo : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du mercredi 9 août 2023 à Saint-Malo, le Prix de la Ville de Saint-Malo, 9ᵉ étape du Grand National du Trot. Départ à 18h00. R1C4. 13 partants. Trot. Attelé. Nationale. Groupe III. 2950 mètres. Départ volté. Corde à droite. Pour Trotteurs de 5 à 10 ans.

Ce mercredi, la caravane du Tour de France des trotteurs pose ses valises sur l’hippodrome de Saint-Malo, qui accueille la 9e étape du Grand National du trot. On pourrait assister à un changement de maillot jaune, puisqu’Horace du Goutier n’est plus qu’à 7 points du leader Gaspar d’Angis.

Le premier cité est invaincu en quatre tentatives dans le circuit 2023 et demeure de plus en plus impressionnant au fil de ses prestations. Il vient de trotter un chrono de Prix d’Amérique à La Rochelle, bouclant les 2500 mètres en 1’10’’8. S’il est un peu moins à l’aise à volter corde à droite, le champion de Sébastien Guarato s’annonce une nouvelle fois dur à prendre.

Quant à son rival, il ne va pas lâcher le morceau si facilement, d’autant que son mentor évolue à domicile sur l’hippodrome. Entre eux, nous intercalons le 12 Gamay de l’Iton, impressionnant au printemps, qui a réalisé une rentrée prometteuse sur l’herbe de Royan, avec ses chaussures. Mis en mode course ici, le fils de Bird Parker s’annonce comme un rival de choix.

Touchée par un virus au printemps, comme l’ensemble de ses compagnons de box, le 5 Halicia Bella retrouve des conditions similaires à celle de sa deuxième place dans le Grand Prix Angers Loire Métropole, une épreuve similaire. Avant le coup, c’est la meilleure chance du premier poteau.

Notre outsider, le 9 Fanatic Flash, a joué de malchance en dernier lieu à Enghien, où il n’a pas eu le passage dans la phase finale. S’il semble un ton en dessous des principaux favoris, il peut toutefois mettre à profit son bel engagement en tête. Le 3 Great Of Madrik, lauréat en 1’12’’7 sur la distance classique de Vincennes début juin, nous doit une revanche sur ses deux contre-performances enregistrées depuis.

Enfin, le 8 Gaelic du Rocher a complété la bonne combinaison du Quinté dans l'étape de Langon et a renoué avec la palme depuis à Vichy. Il peut profiter de sa forme et s'immiscer une nouvelle fois à l'arrivée.

















































Les pronostics :

11. Horace du Goutier

12. Gamay de l’Iton

10. Gaspar d’Angis

5. Halicia Bella

9. Fanatic Flash

3. Great Of Madrik

8. Gaelic du Rocher



































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

9 Fanatic Flash







Résultats du lundi 7 août 2023 à Clairefontaine-Deauville :

Le favori de RTL a terminé aux portes du Quinté (6ᵉ), l’outsider de RTL a obtenu une bonne quatrième place.