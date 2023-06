Quinté du mercredi 31 mai 2023 à Strasbourg : les pronostics

Lucky Charlie est non partantRetrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 31 mai 2023 à Strasbourg, le Prix de la Musique. Départ à 18h00. 15 partants (le 9 Lucky Charlie est non partant). Plat. Handicap. 3.000 mètres. Corde à droite. Bon terrain. Pur-sang de 4 ans et plus.

Ce n’est pas le Quinté de l’année, bien sûr, mais les rapports seront intéressants. En pleine forme, notre favori, le 10 Hariq, tente la passe de trois, qu’il peut parfaitement réussir, en début d’une valeur qui a flambé. Mais c’est un peu pour lui, qui bat actuellement ceux qu’il a à battre, la rançon de la gloire.

Le 2 Jazzmen vient de s’imposer sur ce parcours mais à l’étage inférieur, d’où une valeur également revue à la hausse. L’aptitude au parcours ne sera pas superflue, cependant. À l’abord de son huitième quinté, le 3 Mykiss n’en a encore remporté aucun, courant bien cependant chaque fois à ce niveau. C’est donc un autre point d’appui sérieux.

L’outsider de RTL, le 14 Diana, vient elle de se classer quatrième derrière Jazzmen. Connaissant bien ce parcours et cet hippodrome, elle est associée ici à Eddy Hardouin, qui devrait en tirer toute la quintessence.



































































Les pronostics :

10. Hariq

2. Jazzmen

3. Mykiss

13. Auen Adventure

14. Diana

5. Blind Buy

15. Garigliano



























L’outsider de RTL :

14. Diana

Résultats du lundi 29 mai à Longchamp :

Le favori de RTL se classe 3e, devant l’outsider de RTL (4e).

