Quinté du mercredi 28 juin 2023 à Vichy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 28 juin 2023 à Vichy, le Prix du Bois de Bouc. Départ à 18h00. 13 partants. Trot attelé. 2.950 mètres. Corde à droite. Trotteurs de 5 à 10 ans.

Le plus drôle dans ce Quinté, c’est le nom qu’il porte. Pour le reste, bonjour l’ennui, sur une piste propice aux arrivées surprenantes.

La logique commande toutefois de faire confiance aux 5 ans. Il sont quatre au départ, et nous n’avons pas cherché midi à quatorze heures en les plaçant en tête de notre sélection, à commencer par le 4 Into the Mystic, associé ici au meilleur driver au départ, Matthieu Abrivard.

Venu de Cagnes, le 1 Intense de Tillard est une autre option, tandis que le 5 Imoko Jibelau vient de courir assez moyennement dans un lot supérieur à Enghien. L’outsider de RTL, le 6 Gédéon Dairpet, a toujours bien couru ici, où il s’est produit à quatre reprises. Même si son entourage est peu confiant, l’aptitude à la piste peut compenser ce manque d’optimisme assez relatif.

Le 11 Hold Up du Digeon est enfin la meilleure chance au deuxième échelon, mais sa tâche ne sera pas simple…



















































































































































































Les pronostics :

4. Into the Mystic

1. Intense de Tillard

3. Iron d’Espoir

5. Imoko Jibelau

2. Hodrigo Ever

11. Hold Up du Digeon

6. Gédéon Dairpet

























































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

6. Gédéon Dairpet

Résultats du lundi 26 juin 2023 à Lyon-Parilly :

Le favori de RTL est 7e, l’outsider de RTL (14e).

