Quinté du mercredi 26 juillet 2023 à Enghien-Soisy : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du mercredi 26 juillet 2023 à Enghien, le Prix du Médoc. Départ à 18h00. R1C4. 13 partants. Trot. Attelé. Course C. Européenne. 2875 mètres. Corde à gauche. Pour Trotteurs de 7 à 10 ans. Le 2 Galantis est non partant.

Les partants ne font pas légion actuellement dans les Quinté+ et plus particulièrement au trot. L’événement de ce mercredi à Enghien ne déroge pas à la règle. Ils seront uniquement treize trotteurs d’âge à s’affronter sur 2875 mètres, répartis sur deux échelons de départ.

Le 13 Faubourg, après une petite traversée du désert, se retrouve pleinement en ce moment. Après avoir laissé des regrets à son avant-dernière sortie, l’élève de Pierre-Yves Verva a devancé bon nombre de ses rivaux du jour, le 15 juillet, sur le parcours qui nous intéresse. Il va tenter de renouer avec le succès qui le fuit depuis le 14 décembre 2022.

Le 9 Gamin Jaba a franchi un cap depuis plusieurs semaines. Il ne faut pas lui tenir rigueur de son récent faux pas, où il s’est montré fautif. Le 6 Flying Brickell, idéalement situé au premier échelon, ne va pas les attendre. Il connaît une belle réussite sur le plateau de Soisy et y a enregistré deux accessits d’honneur lors de ses dernières tentatives.

Notre outsider, le 4 Hurricane River, a repris de la fraîcheur. Il se plaît sur les profils plats et dispose de chronos qui l’autorisent à faire un « truc » devant. Le 10 Fée de Ranchval vient de terminer pratiquement sur la même ligne que notre préféré ici même. Elle retrouve Éric Raffin qui en tire la quintessence. Il va falloir compter avec elle ! Le 11 Gigolo Lover se montre quelque peu décevant ces derniers temps. On le préfère sur la vitesse, mais à l’issue d’un bon parcours, il a les moyens de compléter la bonne combinaison.

Le 12 Ezalyo Smart était encore en lice pour résultat de choix, quand il a perdu la cadence le 15 juillet. Il reste chaussé cette fois. Toutefois, il n’est pas hors d’affaire pour une 4/5e place.





Les pronostics :

13. Faubourg

9. Gamin Jaba

6. Flying Brickell

4. Hurricane River

10. Fée de Ranchval

11. Gigolo Lover

12. Ezalyo Smart

































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

4. Hurricane River





Résultats du lundi 24 juillet 2023 à Compiègne :

Contre-performance pour la favorite et l’outsider de RTL, qui n’ont pas pu accélérer dans la phase finale.