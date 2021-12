Quinté+ du mercredi 1er décembre 2021 à Deauville : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mercredi 1er décembre 2021 à Deauville, le Prix de Sainte-Mère-Eglise. Départ à 13h55. 15 partants (le 16 Haut Konnor est non partant). Handicap. 1.900 mètres. Piste en Sable Fibré. Purs-sangs de 3 ans et plus. Il fallait jouer le 15 Népalais, le 1 Chasselay, le 10 Bosioh, le 2 Khochenko et le 14 Super Super Sonic.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

On reste à Deauville, mais sur une distance plus longue, et un favori, le 6 Highbari, auquel rien n'interdit de disputer la victoire ici, deux courses après avoir remporté un événement sur plus court.

Notre dernière minute, le 14 Super Super Sonic, a été supplémenté pour disputer cette épreuve. En pleine forme, il reste sur deux succès sur ce parcours et semble capable de s'y révéler à ce niveau.

Même s'il rentre, le 3 Goya Senora est capable de pimenter les rapports, ce tracé étant celui où il se montre le plus performant. Autre bel outsider, le 13 Inaugural sera associé ici à Mickaël Barzalona, future Cravache d'Or 2021 : ce concurrent a échoué pour sa seule tentative sur le sable, mais on se doit de lui accorder une seconde chance.

Les pronostics

6. Highbari

14. Super Super Sonic

3. Goya Senora

13. Inaugural

10. Bosioh

4. Amedras

1. Chasselay

La dernière minute

14. Super Super Sonic

Résultats du lundi 29 novembre à Vincennes :

Le favori de RTL est 4e, juste derrière la Dernière Minute, 3e. Un gros outsider arrivé deuxième met le pronostic à genou.