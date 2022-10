Quinté du mercredi 19 octobre 2022 à Feurs : les pronostics pour la 12e étape du GNT

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 19 octobre 2022 à Feurs (Loire), la 12e étape du Grand National du Trot. Départ à 13h50. 14 partants. Trot attelé. Course nationale. Groupe III. 2.850 mètres. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Jean-Michel Bazire joue à fond la carte du GNT dans cette étape, où il délègue le 12 Farrell Seven, confié à son fils Nicolas, et le 14 Fairplay d'Urzy, associé au jeune Romain Congard. Le premier nommé tente la passe de quatre et sera un favori logique, le second pouvant au mieux surprendre pour la victoire, et au pire terminer dans la combinaison gagnante...

Notre dernière minute, le 7 Edy du Pommereux, est le mieux engagé du premier échelon. En pleine forme, il évolue un ton au dessous des cadors du second poteau, c'est vrai, mais on peut être assuré qu'il va jouer sa carte crânement.

Le 11 Django du Bocage, associé à un driver du cru, est une belle possibilité également, tandis que le 4 Guevara du Pont, avec Eric Raffin, peut donner quelques fils à retordre aux favoris de cette antépénultième étape du Tour de France des Trotteurs.

Les pronostics :

112. Farrell Seven

11. Django du Bocage

7. Edy du Pommereux

14. Fairplay d’Urzy

13. Echo de Chanlecy

4. Guevara du Pont

9. Domingo d’Ela

La dernière minute :

7. Edy du Pommereux

Résultats du lundi 17 octobre à Clairefontaine-Deauville :

La favorite de RTL est 4e, la dernière minute seulement 10e dans un quinté d’outsiders.

