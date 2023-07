Quinté du mercredi 19 juillet 2023 à Vichy : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du mercredi 19 juillet 2023 à Vichy, le Prix Impératrice Eugénie. Départ à 20h15. R1C3. 16 partants. Plat. Handicap divisé. Première épreuve. Réf : + 22. 2400 mètres. Corde à droite. Terrain : bon souple. Course réservée aux galopeurs de 3 ans.

On se retrouve une nouvelle fois sur l’hippodrome de Vichy cette semaine, avec une nocturne réservée aux galopeurs. Dans notre événement du jour, nous accordons notre confiance au 2 Sea Breaker, qui a séduit pour ses premiers pas dans les handicaps à Deauville. L’élève d’Henri-Alex Pantall va monter en puissance là-dessus et ne devrait plus tarder à trouver son jour à ce niveau.

Au vu de sa récente démonstration à Saint-Cloud, le 16 Authodidacte peut lui apporter la réplique, et ce, malgré la logique pénalisation. Récente acquisition à réclamer, le 8 Beautiful Memory a crevé l’écran lors de son trophée à Parilly. Elle a rejoint les boxes de Nicolas Perret depuis. Bien lotie à la stalle 1 et confiée à Maxime Guyon, elle présente de sérieux atouts dans son jeu.

Son compagnon de boxes, le 7 Le Tropic, constitue notre outsider du jour. Ce bon finisseur ne sera pas désorienté par son numéro 15 dans les boites. Le port des œillères australiennes peut lui être bénéfique. Gare à lui ! Le 6 Chergui n’a jamais déçu dans les handicaps et se présente de façon rapprochée avec des ambitions.

Ensuite, nous rachetons le 5 Way To Marseille, qui évoluait sur une distance un peu courte pour ses aptitudes à ParisLongchamp. Il a repris de la fraîcheur depuis et mérite un large crédit. Enfin, le 4 Manada répète toutes ses bonnes prestations et a déjà devancé bon nombre de ses rivaux du jour.



































Les pronostics :

2. Sea Breaker

16. Authodidacte

8. Beautiful Memory

7. Le Tropic

6. Chergui

5. Way To Marseille

4. Manada

































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

7 Le Tropic



Résultats du lundi 17 juillet 2023 à Vire :

Cocorico pour le pronostic de RTL qui vous a indiqué le quinté dans l’ordre en six chevaux, avec la victoire de notre préféré et la troisième place pour notre outsider. Carton plein.



