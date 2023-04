Quinté du mercredi 19 avril 2023 à Pontchâteau : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 19 avril à Pontchâteau, le Prix de la Ville de Pontchâteau. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. 2.800 mètres. Corde à gauche. Trotteurs de 6 à 10 ans.

Avec ce quinté à Pontchâteau, piste sur laquelle les turfistes ne disposent d’aucun repère, puisqu’on n’y court qu’un quinté par an, c’est toute la politique de décentralisation mise en place à la fin du siècle dernier qui trouve ses limites... Pire que cela, quatre entraîneurs ont mis un émoji rouge sur le site du Trot, ce qui veut dire que nous avons affaire à un quinté où douze trotteurs joueront leur carte.

Du coup, notre boussole sera guidée par l’âge des concurrents (en privilégiant les 6 ans) et les bonnes chances du premier échelon. Pas de souci, avec les deux premiers de notre sélection, qui sont en pleine forme, ce qui ne gâte rien. Le 1 Gagneur est lui le moins riche de la course, mais pas le plus mauvais. Quant au 6 Espoir Flymp, il peut se transformer par la grâce de la drive d’Eric Raffin.

Le 14 Fanfaronneur est ici l’outsider de RTL. Il nous a tendu quelques pièges lors de ses apparitions hivernales sur la grande piste de Vincennes, mais nous les avons consciencieusement évités. Bien meilleur sur les pistes plates comme celle-ci, il est la meilleure chance du deuxième échelon et ne devrait pas décevoir...

Les pronostics :

5. Hector de Bassière

7. Hisa du Margas

1. Gagneur

6. Espoir Flymp

4. Georges L’Aventure

14. Fanfaronneur

13. Excel d’Amour

15. Haribo du Loisir

L’outsider de RTL :

14. Fanfaronneur

Résultats du lundi 17 avril à Chantilly :

Le favori de RTL se classe 4e. L’outsider de RTL finit bien, mais trop tard (8e).

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info