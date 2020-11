publié le 17/11/2020 à 14:00

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 18 novembre 2020 à Rouen-Mauquenchy, 13e étape du Grand Nationale du Trot. Départ à 13h55. 16 partants. Handicap. Trot attelé. Course nationale. Groupe III. 2.850 mètres. Trotteurs de 5 à 10 ans.

En l'absence de Elie de Beaufour, qui se préserve dans doute pour la finale de ce Tour de France des Trotteurs le dimanche 6 décembre prochain à Vincennes, le 2 Et Voilà de Muze est d'ores et déjà assuré de lui ravir le maillot jaune dans ce qui est la dernière étape provinciale de ce GNT.

À l'issue de celle-ci, il empochera en effet un point de participation et deux autres pour son assiduité sur le circuit. Or, à ce jour, il occupe la 2e place du classement général, à un petit point du hongre de Jean-Michel Bazire. Mais avec Eric Raffin sur son sulky, le pensionnaire de Sébastien Guarato n'est pas engagé dans cette ultime étape pour jouer les épiciers.

Une victoire lui permettrait en effet de prendre une option presque définitive sur la victoire finale, et nous pensons qu'il peut réussir ce défi, que ce soit au dépens de trois de ses aînés d'un an, le 7 Django du Bocage, le 5 Delfino et le 8 Defi Pierji.

Notre dernière minute, le 13 Blues d'Ourville, a gagné à la mode à Laval, avant de confirmer dans l'étape du GNT de Nantes. Sa place est à l'arrivée : il peut en effet en surprendre plus d'un à la faveur d'un déroulement de course favorable.

Les pronostics :

2. Et Voilà de Muze

7. Django du Bocage

13. Blues d'Ourville

5. Delfino

8. Defi Pierji

9. Be One des Thirons

4. Atoll Danover

6. Classic Haufor



La dernière minute :

13. BLUES D'OURVILLE