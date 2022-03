Quinté+ du mercredi 16 mars 2022 à Chantilly : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 16 mars 2022 à Chantilly, le Prix du Centre d'Entraînement. Départ à 13h55. 16 partants. Plat. Handicap. 1.900 mètres. Piste en Sable Fibré. Purs-sangs de 4 ans et plus.

Encore un quinté de plat qui enrichira ses preneurs, tant les solutions sont nombreuses. Deux bases apparemment fiables ici, notre favori, le 10 Tantpispoureux, avec Soumillon, mais sur une distance limite, et le 3 Népalais, un rentrant qui a conclu son année 2021 par un succès à ce niveau capable de prendre une belle place avec Stéphane Pasquier.

Ensuite, on dévisse la bouteille à l'encre. Notre dernière minute, le 16 Le Président, a déjà bien couru à ce niveau, à une valeur plus élevée. Transformé depuis que son entraîneur le munit d'œillères, il peut poursuivre sa belle série. Chez les outsiders, le 14 Waldkauz nous plaît beaucoup, la fraîcheur étant un atout et non un handicap chez lui. Faites vos jeux !

Les pronostics :

10. Tantpispoureux

9. Mister X

16. Le Président

11. Dragonet

3. Népalais

6. My Charming Prince

14. Waldkauz

La dernière minute :

16. Le President

Résultats du lundi 14 mars à Chantilly :

Dans ce quinté d'outsiders, le favori de RTL n'a jamais eu ses aises à la corde.