Quinté+ du mercredi 12 août 2020 à Enghien-Soisy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 12 août 2020 à Enghien-Soisy, le Prix du Pont de l'Alma. Trot attelé. Course européenne. 2.150 mètres. Départ à l'Autostart à 13h50. 16 partants. Pour trotteurs de 7 à 10 ans.

Restant sur quatre succès d'affilée sur les longues distances, le 4, Carnaval du Vivier, est un favori tout indiqué, d'autant qu'il n'a jamais failli derrière l'autostart.

En seconde ligne, vous trouverez de belles chances, comme le 12, Dame de Bellouet, elle aussi tranchante quand le départ est lancé comme ici, le 10, Whole Lotta Love, voire le 14, Goldy Stardust, sans omettre le 15, Clemenza Am.

En tête, notre dernière minute, le 5, Divine de Navary, a tout pour plaire. A l'aise sur les distances réduites, bien placée derrière l'autostart, elle est associée à Franck Nivard. C'est de bon augure.

Les pronostics :

4. Carnaval du Vivier

12. Dame de Bellouet

5. Divine de Navary

10. Whole Lotta Love

15. Clemenza Am

1. Best Match

14. Goldy Stardust

13. Juvels Boy

La dernière minute :

5. Divine de Navary