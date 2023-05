Quinté du mardi 9 mai 2023 à Chantilly : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 9 mai 2023 à Chantilly, le Prix Chantilly Capitale du Cheval. Départ à 18h00. 16 partants. Plat. Handicap. 1.600 mètres. Piste du Jockey-Club. Terrain très souple. Pur-sang de 3 ans.

Encore un Quinté qui va enrichir ses preneurs, les meilleurs pur-sang de la course ayant hérité de numéros à l’extérieur dans les boîtes de départ.

C’est le cas du 3 Cognac, qui s’est classé cinquième du Critérium Arqana à Longchamp l’an dernier et qui ne sera pas désarçonné par l’état du terrain, pour lequel il faudra compter sur du très souple, au minimum. A Christophe Soumillon ensuite d’en tirer le meilleur parti.

A l’inverse, le 16 Blindman hérite de la stalle 1, ce qui lui sera évidemment profitable : il peut venir brouiller les cartes, tout comme l’outsider de RTL, le 13 More, qui dépend du redoutable tandem Ferland-Guyon. Il s’élance certes de la stalle 16, mais quand on est associé à un top-jockey, cela reste moins rédhibitoire.

Le 2 Hoxton a sa chance, tout comme le 6 Nowshowonfriday, bien placés eux aussi, notre sélection faisant grand cas des origines de terrain lourd, cet élément s’annonçant déterminant de prime abord ici…













































































Les pronostics :

3. Cognac

16. Blindman

6. Noshowonfriday

13. More

2. Hoxton

15. Wonder of You

8. Greenwood

9. Cueros































































L’outsider de RTL :

13. More

Résultats du dimanche 7 mai 2023 à Longchamp :

Le favori de RTL se classe 6e, juste derrière l’outsider de RTL (5e), la sélection indiquant le Tiercé.

