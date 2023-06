Quinté du mardi 6 juin 2023 à Saint-Cloud : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mardi 6 juin 2023 à Saint-Cloud, le Prix Trillion. Départ à 18h00. 16 partantes. Plat. Handicap. 1.500 mètres. Piste du Jockey-Club. Bon terrain. Juments de 4 ans et plus.

On prend (presque) les mêmes que le 16 mai sur une distance un peu plus courte (le quinté, réservé comme ici aux seules femelles, se courait sur 1.400 mètres) et on recommence. Ce jour-là, c’était Freja, que nous avons laissée à regret de côté du fait de ses trois kilos de pénalisation, qui s’était imposée devant In The Mood, dont nous faisons aujourd’hui notre favorite, et Missalia, retenue également, mais malmenée lors du tirage au sort des places à la corde.

Car, alors que la piste était très souple le 16 mai, nous aurons ici du bon terrain, d’où une importance prépondérante à accorder aux positions de départ. Quatrième de la course de référence, alors qu’elle débutait sur le gazon, le 6 Private Lounge est l’outsider de référence. Elle n’a cette fois aucune référence dans le bon terrain, mais quand la forme est là... Attention enfin au 14 Lily Rose, qui ne passera pas sa vie à nous décevoir…













































































































































Les pronostics :

13. In the Mood

8. Twilight

15. Rosanne du Gouet

4. Missalia

12. Sassica

14. Lily Rose

6. Private Lounge



































































































L’outsider de RTL :

6. Private Lounge

Résultats du dimanche 4 juin à Chantilly :

Le favori de RTL termine 8e, l’outsider de RTL 12e. La sélection indique toutefois le Quarté.

